В столице ЮАР началась эвакуация из-за подступающих к городу лесных пожаров Фото: REUTERS

Сильный лесной пожар, который бушует на склонах Столовой горы в Южно-Африканской республике, подступил к центру Кейптауна - парламентской столицы страны. Начата эвакуация населения, сообщает новостное агентство Эсэйньюс.

Cпасатели не могут справиться с пожаром, несмотря на привлечение авиации. Фото: REUTERS

На данный момент спасатели не могут справиться с пожаром, несмотря на привлечение авиации. К тушению уже привлекли несколько самолетов и три вертолета.

Пожарным не удается справиться со стихией, которая уже уничтожила один из кампусов Кейптаунского университета и библиотеку этого вуза. Студентов и преподавателей вовремя эвакуировали. Никто из них не пострадал.

Стихия уже уничтожила один из кампусов Кейптаунского университета Фото: REUTERS

Как уточняют специалисты, борьбе с лесными пожарами на склонах Столовой горы мешают засуха и сильный ветер. Власти ЮАР призвали граждан избегать опасных районов и сразу же обращаться к врачам в случае отравления дымом.