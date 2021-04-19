Ученые прокомментировали слив японцами воды с «Фукусимы» в океан

Ученые оценили решение Японии слить в мировой океан воду с "Фукусимы" Фото: REUTERS

Многие страны взволновало решение Японии слить в мировой океан воду из резервуаров, расположенных на территории аварийной атомной станции «Фукусима-1». В Токио заверили, что вода уже прошла очистку от радиоактивных веществ. Единственное, в ней по-прежнему содержится тритий, избавиться от которого невозможно чисто технически.

Особенно сильно это решение японских властей взволновало стран-соседей – Китай и Южную Корею.

При этом заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Александр Виноградов отметил, что волноваться и беспокоиться в этом случае не стоит, если Япония примет решение слить воды, значит она будет уверена в безопасности последствий.

«Я особых проблем не вижу. […] Эта вода прошла глубокую степень очистки, она долго выдерживалась в соответствующих емкостях, и слив производится исключительно под тотальным контролем соответствующих служб. […] Так что не надо беспокоиться, японцы не глупее нас, они прекрасно контролируют радиационную обстановку, научены горьким опытом, все это под контролем МАГАТЭ проходит, и они не делают непродуманных или неконтролируемых шагов», - цитирует эксперта Life.ru.

Такого же мнения придерживается коллега Виноградова, кандидат технических наук Константин Рогинский.

«Сброс воды, который объявлен, — это бесконечно малая величина. Это капля в океане. Даже при самом худшем раскладе, если воду плохо очистят, эта так называемая тяжелая вода уйдет на дно и ляжет на глубины 5–6–8 км», — цитирует эксперта газета «Известия».