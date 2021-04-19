Русская девушка-кинолог погибла, спасая щенка в Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русская девушка-кинолог погибла, спасая щенка в Италии. 35-летняя Полина Кочеленко занималась дрессировкой собак в городке Валеджо близ Милана.

У нее было шесть собак, с которыми она регулярно прогуливалась вдоль реки, пишет газета Corriere della Sera.

В один из таких дней девушка отправилась на прогулку, но через пару часов Полина не вернулась домой. Ее родители, которые живут в другом городе, но постоянно звонят дочери, забили тревогу - телефон не отвечал. Тело кинолога вскоре обнаружили в оросительном канале в 700 метрах от того места, где она гуляла.

По версии спасателей, один из щенков мог оказаться в воде, а кинолог кинулась его спасать, но не справилась с сильным течением реки. Глубина водостока на месте происшествия составляла порядка полутора метров.

Одного мокрого щенка заметил сосед девушки, он то вместе со спасателями и обнаружил предполагаемое место происшествия.