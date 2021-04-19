Познер считает Россию женской страной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал Россию женской страной. Он рассказал о достоинствах русских женщин в интервью журналистке Алене Долецкой для ютьюб-канала Masters of Taste.

Телеведущий заявил, что представительницы прекрасного пола в нашей стране обладают рядом преимуществ перед мужчинами.Так, Познер отметил, что они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом оставаться красивыми. А вот мужчины в России, по его мнению, "ноющие и пьющие".

"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", — заявил Познер, отметив, что предпочитает матриархат.

Журналист также выразил мнение, что не понимает и никогда не понимал русских народных пословиц по типу "курица не птица, баба не человек", "баба с возу — кобыле легче".