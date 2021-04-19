Северный флот начал масштабные учения в Арктике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Арктике начались межвидовые командно-масштабные учения, в которых принимают участие корабли, атомные подводные лодки и ПВО, под руководством главнокомандующего ВМФ России. Они проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота», — сообщили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что в районы сосредоточения направились подразделения армейского корпуса, армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны начала перебрасывать силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращивать системы ПВО на арктическом направлении.

Во время учений будут использоваться атомные и дизельные подлодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, летальные аппараты, спецтехника и другие объекты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об операции "Умка-2021". По его мнению данные учения стали уникальными. На поверхности в радиусе 300 метров одновременно всплыли три подводные лодки.