Макрон "вежливо" ушел от ответа на вопрос Зеленского о НАТО Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Марон в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским нашел способ уйти от вопроса о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО.

Как пишет издание L'Opinion, французский лидер изначально решил не вести разговор на данную тему, а также пытался снизить напряженность между Киевом и Москвой, прибегая к дипломатии, однако при этом старался не потерять лицо.

Автор публикации отмечает, что «вежливым ответом» Макрона стал уход от вопроса Зеленского о членстве в НАТО. Как отмечается в статье, французский лидер понимает, что поддержка вступления Киева в Североатлантический альянс грозит осложнением отношений Франции и России.

«Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз», - подчеркивает автор статьи.

Позже в администрации французского президента уточнили, что этот «деликатный вопрос» необходимо рассматривать коллективно на саммите НАТО в июне 2021 года.

Напомним, 6 апреля украинский лидер в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Как он считает, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе. Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке незалежной.