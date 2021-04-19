Эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» составляет 97,6 процента. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи.

«РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее медицинским журналом The Lancet сообщал, что эффективность российской вакцины составляет 91,6 процента.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России зарегистрировали первый экспресс-тест для для выявления антител к коронавирусной инфекции у привившихся от коронавируса. Результат подобного исследования будет готов примерно через 15 минут.