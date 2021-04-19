Экономист перечислил факторы для эффективного накопления денег

Названы факторы для успешного накопления денег Фото: Алена Селезнева

Откладывать 10% от ежемесячной зарплаты не всегда хорошая идея. Об этом заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Эксперт отметил, что в первую очередь, человек должен удовлетворять свои базовые потребности, а уже потом сделать сбережения. В противном случае, такие накопления будут быстро тратиться, а человек будет чувствовать себя плохо, из-за того, что не может стабильно откладывать деньги.

По словам экономиста, рассчитывать уровень дохода, при котором можно откладывать деньги на «черный день», нужно индивидуально, ведь у кого-то большая семья, а у кого-то много кредитов.

«Основные факторы — должны быть достаточные доходы и удовлетворены полностью потребности. Если у вас есть ипотека, я очень сомневаюсь, что вы можете откладывать какие-то значимые суммы, если у вас недостаточно большие доходы. Когда же решены абсолютно все проблемы, тогда и получится делать сбережения», - цитирует Смирнова NEWS.Ru.

Ранее экономист Михаил Делягин назвал способы, от которых лучше отказаться при хранении денег. Для начала специалист рекомендовал не держать деньги дома, чтобы они не обесценились от инфляции. Кроме того эксперт посоветовал не играть на бирже до тех пор, пока не будут изучены все механизмы. Иначе все сбережения можно очень быстро потерять, передает ФАН.

Напомним, в ходе опроса россияне назвали сумму сбережений, при которой смогли бы чувствовать себя комфортно. Оказалось, что, в среднем, на семью россияне хотели бы иметь порядка 1,3 миллиона рублей, передает телеканал «360».