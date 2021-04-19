Переболевшим коронавирусом британцам предложили повторно заразиться за деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Оксфордского университета объявили о начале исследования повторных случаев заражения коронавирусом на молодых людях в возрасте от 18 до 30 лет, при этом за участие в эксперименте заплатят по 5000 фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).

Как передает Sky News, в эксперименте примут участие молодые люди, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Их собираются намеренно подвергнуть повторному контакту с COVID-19, изолируют на 17 суток, после чего будут наблюдать за реакцией иммунной системы участников эксперимента, а, при необходимости, лечить.

В ходе исследования ученые намерены выяснить, насколько и в каких случаях после перенесенного коронавируса возникший иммунитет защищает от повторного заражения, а также какого количества вирусов достаточно для инфицирования.

Исследование, проведенное ранее в США, показалось, что 10 процентов молодых людей, переболевших COVID-19, заболевали повторно.