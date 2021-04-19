Власти Праги потребовали от посольства России освободить полгектара земли Фото: Shutterstock

Власти Праги потребовали от российского посольства освободить полгектара от общей площади, которую занимает дипломатической представительство. Речь идет о земле, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка. Соответствующее заявление уже направили в чешское правительство, сообщил в понедельник, 19 апреля, глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский на своей странице в социальной сети Twitter.

- Пражский городской совет призвал правительство страны провести переговоры о приведении площади российского посольства в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в 1968 года в Чехословакию, - говорится в сообщении.

Чешские СМИ отмечают, что на освободившейся территории власти Праги хотят разбить цветочные клумбы и высадить деревья.

Решение было принято на фоне резкого обострения отношений России и Чехии после высылки из республики 18 сотрудников посольства РФ и выдвижения чешскими властями обвинения о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обвинения чешской стороны в адрес РФ состряпаны на скорую руку, а предлог для высылки из страны российский дипломатов является карикатурным и абсурдным.