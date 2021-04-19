Россия не нападала: В Чехии не считают инцидент в Врбетице актом государственного терроризма

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ранее анонсированный отчет о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году на востоке республики не будет опубликован.

"Отчет [контрразведки] о взрывах в Врбетице не может быть опубликован", - сказал Бабиш, хотя днем ранее он же заявлял, что отчет будет рассекречен и представлен общественности.

Бабиш подчеркнул, что взрывы в деревне Врбетице не были актом государственного терроризма и Российская Федерация не предпринимала попыток напасть на Чехию.

"Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его", - сказал он.

Напомним, 17 апреля, Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам в Врбетице. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что обвинения Чехии относительно России были состряпаны на скорую руку, из-за чего и выглядят абсурдно.