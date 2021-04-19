ВКС РФ уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВКС России уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до двухсот боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около пятисот килограмм боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - рассказал Карпов.

Он отметил, что в преддверии выборов президента в Сирии, террористы планируют нападения на госучреждения в крупных городах страны. Карпов рассказал, что подготовка террористов производится в тренировочных лагерях боевиков в неподконтрольных сирийскому правительству анклавах( например, в зоне Эт-Танф, контролируемой США).