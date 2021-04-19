Владимир Путин поздравил российских фигуристок с победой на командном ЧМ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов российской сборной, которые выиграли общий зачет World Team Trophy в японской Осаке. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Столь красивая, уверенная победа - заслуженная награда за ваше непревзойденное мастерство, потрясающее трудолюбие и сплоченность. И конечно, самые теплые слова признания - в адрес ваших тренеров и наставников", - отметил президент РФ и назвал победу спортсменов триумфом.

Глава государства также пожелал российской сборной дальнейших спортивных успехов и впечатляющих результатов.

В субботу, 17 марта, сборная России впервые в истории выиграла общий зачет командного чемпионата мира, набрав 125 баллов, второе место у команды из США (110), третью ступень пьедестала занимает команда из Японии (107).