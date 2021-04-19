Вице-премьер Борисов: Изношенность МКС может привести к катастрофе

Вице-премьер Юрий Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изношенность конструкций Международной космической станции (МКС) может в будущем привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, подчеркнув, что наша страна не может подвергать угрозе жизни своих космонавтов.

«Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», - сказал замглавы правительства в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Россия способна построить подобную станцию самостоятельно, без посторонней помощи. Причем новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной, а использовать ее можно, в частности, как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова рассказали, что сроки эксплуатации МКС давно истекли, а состояние станции оставляет желать лучшего. Россия проведет техобследование МКС, после чего примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

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