ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 724 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 141 миллион Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 724 тысячи и превысило 141, 05 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 19 апреля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики 141 057106 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 3 015043 человека. За прошедший день выявлен 724720 новых инфицированных, умерли 10955 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 39%) за прошедший день – 28573 – зарегистрированы в Юго-Восточной Азии. На втором месте Северная и Южная Америка (206984 новых случая), третью строчку занимает Европа, где число инфицированных за сутки возросло на 156016 человек.

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