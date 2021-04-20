Киев обвинил Россию в намерении превратить Украину в «аграрную провинцию» Фото: REUTERS

Москва стремится превратить Украину в «аграрную провинцию» путем строительства газопроводов в обход страны. Так считает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран.

Вице-президент ТППУ напомнил, что ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о сокращении транзита газа через территорию страны и рисках дальнейших потерь из-за запуска «Турецкого потока», призвав не допустить завершения строительства «Северного потока – 2».

По словам Непрана, после потери газотранспортной системы (ГТС) Киев перестанет быть интересной Европе, которая перестанет зависеть от украинской «трубы» и не будет заниматься судьбой Украины.

«Газ пойдет мимо наших границ. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль», - утверждает он в своем блоге на портале «Обозреватель».

Непран заявил, что ГТС в итоге может просто не стать, единственное, что в итоге останется – «объявить тендер на то, чтобы выкопать из почвы наше стратегическое достояние и отправить его на металлолом». «Ситуация не просто сложная. Она угрожающая», - считает он.

Как полагает вице-президент ТППУ, Киев еще может успеть «заскочить на подножку поезда, который уже на полном ходу мчится мимо», предложив Европе «любые удобные условия». Среди таких он предложил передачу управления ГТС представителям иностранных стран-партнеров.

«Лишь для того, чтобы не потерять систему как таковую. Чтобы не потерять едва ли не последний наш рычаг влияния на мировую геополитику», - добавил он.