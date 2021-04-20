Умер Уолтер Мондейл, бывший вице-президент США

Уолтер Мондейл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 93 лет из жизни ушел бывший вице-президент Соединенных Штатов Уолтер Мондейл, который занимал свой пост при администрации американского президента Джимми Картера.

Как передает портала Axios, причину смерти бывшего вице-президента не уточняют.

По оценке портала, именно Уолтер Мондейл «изменил» в США роль вице-президента. В частности, политик играл активную роль во внешней политике, тесно сотрудничая с американским лидером.

Уолтер Мондейл состоял в Демократической партии Соединенных Штатов, а занял пост вице-президента в администрации Картера в 1977, пробыв в этой должности до 1981 год. В 1984-м году политика выдвинули кандидатом в президенты от демократов, однако политик проиграл Рональду Рейгану. В период с 1993 по 1996 год он был американским послом в Японии.