Умер Идрисс Деби Итно, переизбранный недавно на шестой срок президент Чада

Идрисс Деби Итно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 68 лет ушел из жизни президент Чада Идрисс Деби Итно, который накануне был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения 11 апреля выборов.

О смерти президент Чада во вторник, 20 апреля, сообщило Agence France Press (AFP) со ссылкой на государственное телевидение. Согласно представленным данным глава государства скончался от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев.

Идрисс Деби Итно в 1976 году прошёл обучение во Франции, получив диплом лётчика, а в 1978 году вернулся в Чад, где в то время шла Гражданская война. Позже он присоединился к повстанческой группировке Вооруженные силы Севера под руководством Хиссена Хабре. В 1982 году помог ему свергнуть президента Гукуни Уэддея.

При режиме Хабре он занимал высшие посты в армии и тайной полиции DDS до тех пор, пока в апреле 1989 года его не обвинили в заговоре с целью свержения правительства, после чего Деби бежал в Ливию, а затем в Судан, где в апреле 1990 года организовал Патриотическое движение спасения. Со своими сторонниками он начал организовать нападения на войска Хабре со своей базы в суданской провинции Дарфур, и 30 ноября 1990 года, после захвата войсками Деби города Абеше, Хабре покинули столицу, а Деби стал президентом Чада.