Госдума приняла закон о запрете вида на жительство за рубежом для госслужащих и военных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в третьем чтении приняла пакет законопроектов, запрещающий госслужащим и военным иметь вид на жительство в других странах.

- Лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, не допускаются к работе в госорганах или органах местного самоуправления на должностях, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне, — гласит текст изменений в Трудовом кодексе России.

Также эта категория граждан должна уведомить своей начальство о прекращении российского гражданства, получении гражданства другой страны или получении вида на жительство за рубежом.

Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, который в ноябре 2020 года внес в Государственную думу соответствующий законопроект. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.