Владимир Путин подписал закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь их можно оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.

Сейчас от россиян требуется подать декларацию по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. После этого три месяца проводится проверка налоговой, после которой гражданин может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которой оформлялся вычет.

Подписанный же закон подразумевает общение россиян с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. При этом право на вычет налоговики будут проверять сами через автоматизированную информационную систему.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. Это относится к тем россиянам, чей доход в год превышает сумму в 5 миллионов рублей.