ЦБ выпускает памятные два рубля в честь 100-летия со дня рождения академика Сахарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России выпустил новую памятную монету. Юбилейные два рубля будут посвящены 100-летию со дня рождения академика Сахарова, отмечаемое в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Выдающейся ученый и общественный деятель, академик АН СССР, Лауреат Нобелевской премии мира в 1975 году — Андрей Сахаров родился в 21.05.1921 года.

Юбилейная монета выйдет в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0167).

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России». Тираж монеты пять тысяч штук.