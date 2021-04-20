Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» намерены завершить в 2021 году. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем 2021 году. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

- Уже в этом году мы намерены завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Данным комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные суда дальней морской зоны, - сообщил министр.

Сергей Шойгу отметил также, что в текущем году на Северном флоте предусмотрено проведение испытания 79 образцов новейшей военной техники. Среди них есть 13 надводных кораблей и четыре атомные подлодки – «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов».

Министр обороны России сообщил, что принятые на вооружение в минувшем 2020 году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» - уже совершили первые успешные дальние походы и выполнили цели боевой службы в Мировом океане.