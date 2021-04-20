ЕС посоветовал включить тромбоз в список редких побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson, заявил регулятор ЕС. При этом было отмечено, что преимущества от использования препарата перевешивают риски.

Ранее компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от коронавирусной инфекции в Европе после сообщений о ее возможной связи с образованием тромбоза у некоторых пациентов.

Ранее в США зафиксированы шесть случаев возникновения тромбов после вакцинации препаратом. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за возможного образования тромбов после ее применения. Было отмечено, что вакцинация будет приостановлена во всех ранее одобривших препарат странах.