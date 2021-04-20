В WhatsApp обнаружили новый вид мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Фото: Иван МАКЕЕВ

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о распространении нового вида мошенничества. С проблемой столкнулись уже тысячи граждан.

Как пишет портал PhoneArena, пользователям рассылают сообщения в групповые чаты, маскируясь под официальное обновление мессенджера. Оно предлагает установить розовую тему на WhatsApp и перейти по ссылке для установки. После этого на смартфон адресата устанавливается программа, требующая данные учетной записи.

Специалисты советуют тем, кто все-таки установил вредоносную программу, удалить приложение, выйти из аккаунтов WhatsApp, а также сменить пароли.

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники крали личные данные у пользователей Facebook. Масштабная атака на Facebook Messenger была зафиксирована в 84 странах мира, в том числе в России.