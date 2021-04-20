Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» назначен первым заместителем губернатора

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Алексей Охлопков

Суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России 2020» Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

С 2016 года Алексей работает председателем бюджетного комитета Думы города Ханты-Мансийска. Однако участие в конкурсе «Лидеры России» вдохновило его на новый карьерный шаг.

«Лидеры России» — еще один стимул для личного роста. Это знакомство с новыми людьми, их опытом, новыми идеями. Кроме того, интересно получить независимую оценку своим лидерским способностям. Конкурс практически «вырвал» из текущего рабочего быта и позволил взглянуть на себя со стороны. Это был, действительно, полезный и интересный опыт», — поделился своим опытом участия проекте новый заместитель губернатора.

Добавим, что за три сезона проведения конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 270 участников. В частности, шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров. Так же некоторые лидеры возглавили регионы или города, заняли должности главврачей больницу, ректоров и проректоров вузов, топ-менеджеров крупных компаний.