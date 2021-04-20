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Спорт20 апреля 2021 21:43

"Челси" выйдет из футбольной Суперлиги

12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир
Анастасия РЫШКОВА
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12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир.

12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир.

Фото: REUTERS

Английский футбольный клуб "Челси" собирается выйти из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Би-би-си Дэн Роан.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Старт проекта намечен на август 2021 года.

Кроме "Челси" в их число вошли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселона", "Реал", "Атлетико".

УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение создать Суперлигу. Отмечено, что ее основателей будут исключены из состава участников национальных турниров и соревнований УЕФА.

20 апреля, фанаты «Челси» устроили сидячий протест перед стадионом «Стэмфорд Бридж». Они не дают автобусу с футболистами проехать на игру Премьер - Лиги против «Брайтона».

Болельщики призывают владельца клуба Романа Абрамовича не участвовать в новом проекте Суперлиги.