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Происшествия21 апреля 2021 1:58

В Бразилии разбился самолет: один человек погиб, двое пострадали

Воздушное судно съехало с посадочной полосы в аэропорту Пампульи и врезалось в дерево
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП произошло в аэропорту Пампульи

ЧП произошло в аэропорту Пампульи

Фото: REUTERS

В бразильском штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны разбился легкий реактивный самолет Learjet 35, в результате погиб один человек – 76-летний второй пилот, еще двое пострадали, сообщает местный портал G1.

Восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска, на борту которого находилось два пилота и пассажир, при посадке в аэропорту Пампулья (город Белу-Оризонти, столица штата) съехало с посадочной полосы и врезалось в дерево. Об этом изданию рассказали в управляющей аэропортом компании Infraero.

По данным городской пожарной службы, 28-летний первый пилот доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, а находившийся в салоне пассажир отделался легкими ушибами.

Причины аварии выясняют авиационные власти Бразилии. Между тем, пожарные рассказали журналистам, что при приземлении не раскрылось шасси самолета, поэтому он и съехал с посадочной полосы.

ЧП