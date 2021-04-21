Рогозин: новую орбитальную станцию планируют вывести на орбиту в 2030 году

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новую российскую орбитальную станцию планируется вывести на орбиту в 2030 году. Такое заявление сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«У нас все для этого есть - компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, „умное“ железо, которое в наличии и может быть использовано для первого шага», - заявил глава «Роскосмоса».

Рогозин объявил о готовности корпорации приступить к созданию новой российской орбитальной станции. Глава «Роскосмоса» сообщил, что на новую станцию будут пускать иностранных астронавтов. По его словам, на нее будут прилетать международные экипажи.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году. По его словам, им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для Международной космической станции (МКС).