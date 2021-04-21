Более 4 тысяч россиян посетили Нижегородскую область по программе туристического кешбэка

Более 11,4 млн рублей выплатили туристам, посещавшим в последние месяцы Нижегородскую область, за первые два этапа программы по возврату средств за туры по России. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России. За первые два этапа нижегородские туроператоры сформировали пул интересных предложений: это и экскурсионные туры по нижегородским усадьбам XIX века, и паломнические выезды в Дивеево и Арзамас, и посещение традиционных центров народных художественных промыслов региона, – отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что третий этап программы по возврату средств за туры по России продлится до 15 июня.

- Отправиться в путешествие по Нижегородской области теперь можно будет и на круизном теплоходе. Такие предложения особенно популярны в майские праздники, – добавил Глеб Никитин.

Средняя продолжительность поездки по туристическому кешбэку в Нижегородскую область составила 4-5 дней.

Напомним, первый этап программы проходил с 21 по 28 августа 2020 года, второй – с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Третий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 марта и продлится до 15 июня 2021 года. Отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться - до 30 июня 2021 года. В третьем этапе программы представлено более 150 предложений для путешествий по Нижегородской области от субъектов туриндустрии региона.

Подробнее о программе — на сайте Федерального агентства по туризму.