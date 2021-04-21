В АТОР поддержали идею продлить программу туристического кэшбека

В Ассоциации туроператоров России оценили идею продлить программу туристического кешбэка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал предложение продлить программу туристического кэшбека еще раз. Эксперт отметил, что это поможет поддержать туристов, и даст им возможность бюджетно организовать отпуск.

«В первую очередь эта программа поддерживает туристов, она очень популярная, и на третьем этапе мы видим, что объемы продаж выросли фактически в 2,5 раза. Появилось больше партнеров у программы, на 40%, и это дает возможность сделать доступными путешествия по России и расширить географию», - цитирует Горина RT.

Также эксперт отметил, что продление программы обязательно окажет положительное влияние на экономику страны.

«Надо понимать, что деньги остаются в стране, налоги платятся здесь, развиваются гастрономия, кулинария, активнее восстанавливаются возможности музеев, различных национальных брендовых маршрутов», — подчеркнул турэксперт.

Напомним, третий этап туристического кэшбека стартовал в России месяц назад. Самыми популярными направлениями у путешественников стали Крым, Краснодарский край, Калининград, Петербург и Москва, передает Пятый канал.

Напомним, продлить программу туристического кэшбека предложил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Также президент рассказал, как можно слетать Россию более привлекательной для путешественников, передает телеканал «360».