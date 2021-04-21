Песков: Путину доложили об идее Зеленского о встрече в Донбассе Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину доложено об идее украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, однако нет уверенности, ознакомился ли он с данным обращением из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и рабочих встреч. Об этом в среду, 21 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено, - отметил пресс-секретарь российского президента в беседе с kp.ru.

Дмитрий Песков подчеркнул, что для встречи Путина с Зеленским должны быть определенные предпосылки. При этом пресс-секретарь президента отметил, что официальных запросов от украинского лидера о встрече с Путиным в последнее время не было.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил также, что Россия оказывает помощь Донбассу.