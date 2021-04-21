Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: «Послание Президента потрясает своей социальной направленностью»

Фото: липецкаяобласть.рф

В послании Федеральному Собранию РФ президент сообщил о введении новых дополнительных социальных выплат. С 1 июля детям от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, государство выделит в среднем по пять тысяч шестьсот рублей. Матпомощь получат беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Женщинам станут выплачивать по шесть тысяч триста рублей ежемесячно. Для подготовки к новому учебному году каждый российский школьник и первоклассник в этом году получит по 10 тысяч рублей. Родителям будут оплачивать в стопроцентном размере больничный по уходу за ребёнком до семи лет.

Игорь Артамонов акцентировал, что в послании президента отмечены актуальные для Липецкой области вопросы. «Сохранение всех старых выплат и появление новых – это то, чего не хватало. Решение экологических проблем – важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы», – отметил Игорь Георгиевич.

Владимир Путин рассказал также о грандиозном проекте строительства в регионах страны 1300 новых школ. Серьёзные средства выделяются для обновления парка автомобилей скорой помощи на селе и в небольших городах. В результате реализации плана будет приобретено пять тысяч новых карет скорой помощи.

Игорь Артамонов выразил уверенность, что в ходе осуществления президентского наказа десятки новых школ появятся и в Липецкой области.

– Шестнадцать тысяч школьных автобусов, доплаты кураторам учебных процессов в техникумах и колледжах, модернизация вузов. На обновление домов культуры, библиотек и музеев в сёлах и малых городах выделяются 24 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию. Будем работать, чтобы попасть в программу, предложим проекты, - воодушевлен инициативами президентского послания губернатор региона.

«Владимир Путин представил инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить», – сказал Игорь Артамонов.