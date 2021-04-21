Подлодка ВМС Индонезии пропала у берегов Бали Фото: REUTERS

Подводная лодка военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala перестала выходить на связь у берегов острова Бали. В составе экипажа подводного судно 53 моряка, сообщило в среду, 21 апреля, издание Daily Star, ссылаясь на информацию представителя флота Джулиуса Виджоджоно.

По предварительным данным, субмарина пропала примерно в 96 километрах к северу от острова. Подлодка принимала участие в учебных пусках торпед и в определенные момент перестала передавать результаты испытания.

- Субмарина может находиться на глубине 700 метров. Сигнал пропал после того, как экипаж получил разрешение на погружение, - сообщил командующий индонезийскими ВС Хади Чахъянто.

Чуть позже министерство обороны страны сообщило о появлении масляного пятна в районе, где пропала подлодка. Пятно заметили в результате поиска подлодки с воздуха. Для поиска субмарины также были задействованы два судна с эхолокаторами.

Дизельная подлодка KRI Nanggala была построена на судоверфях в Германии в 1979 году, после чего ее приняли на вооружение военно-морские силы Индонезии. Всего военные флот этой страны насчитывает две дизельные подводные лодки, включая пропавшую.