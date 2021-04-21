Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пройдут в Москве 22 апреля 2021 году. Эту информацию в среду, 21 апреля, подтвердила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры РФ и Белоруссии намерены затронуть вопросы дальнейшего развития партнерских отношений двух государств, в том числе в рамках Союзного государства.

- На переговорах Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений и стратегического партнерства, а также союзничества и дальнейшие перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства, - говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского президента добавили, что главы государств также обсудят вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы и обменяются мнениями относительно международной повестки дня.