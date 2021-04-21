Якуб Кулганек назначен новым главой МИД Чехии

Якуба Кулганека назначили новым главой МИД Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан назначил новым главой чешского министерства иностранных дел Якуба Кулганека.

- Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики, — заявил Земан во время церемонии назначения, которую транслировали местные телеканалы.

Сейчас Кулганеку 36 лет. Он окончил Карловый университет в Праге, после чего получил степень магистра в Джорджтаунском университете в Соединенных Штатах Америки. До назначения на новую должность он занимал пост заместителя главы министерства внутренних дел Чехии.

Вскоре после назначения чешский МИД посетит российский посол в Праге Александр Змеевский. По информации местных СМИ, дипломату России сообщат о выдворении новой группы сотрудников российского посольства.