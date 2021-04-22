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Здоровье22 апреля 2021 10:00

Отечественный препарат признан Минздравом РФ эффективным против коронавируса

Решением Минздрава в инструкцию по применения препарата «Цитовир-3» внесены изменения, согласно которым препарат считается активным относительно коронавируса SARS-CoV-2. Такое решение было принято на основании лабораторных исследований
Оксана МИХАЙЛОВА
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Испытания препарата относительно коронавируса проводились in vitro на специально выращенных культурах клеток. В итоге ученым удалось доказать, что в лабораторных условиях «Цитовир-3» успешно подавляет размножение вируса SARS-CoV-2. Причем, с увеличением дозы препарата его эффективность относительно угнетения коронавируса растет.

«Цитовир-3» активно используется в медицинской практике как средство лечения гриппа и ОРВИ. Он быстро устраняет основные симптомы вирусных инфекций, повышает местную сопротивляемость слизистых оболочек к бактериям и инфекциям, в целом, нормализует реакцию врождённого иммунитета и Т-клеточного звена иммунитета в ответ на вторжение вируса.

Клиническая практика подтверждает, что при приеме «Цитовир-3» острые респираторные инфекции протекают у больных в более мягкой форме и выздоровление наступает быстрее.

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