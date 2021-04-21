В Нижегородской области вновь вышли на маршрут «Поезда здоровья»

В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34-х ведущих медицинских организаций региона

Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» вновь начинают свою работу в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы области мобильный стоматологический комплекс. В этом году в «Поездах здоровья» все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение, - сказал Глеб Никитин.

В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34-х ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.

Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» региону удалось закупить новые модули для «Поездов здоровья».

- Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной, - добавил Глеб Никитин.

В рамках реализации национального проекта «Демография» будет организован подвоз к «Поездам здоровья» маломобильных жителей и пожилых граждан.

Отметим, инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «Поезда здоровья» помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего, это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы «Здоровое долголетие», а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.