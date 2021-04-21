В МИД Чехии потребовали вернуть своих дипломатов в Россию

МИД Чехии потребовал вернуть чешских дипломатов в Россию Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил российскому послу России в Праге Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы и потребовал вернуть их обратно.

- Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников, — заявил Кулганек.

Глава МИД Чехии сообщил, что высылка 20 дипломатов фактически парализовала работу чешского посольства в Москве.

Ранее в Чехии допустили высылку всех российских дипломатов из Праги. Власти страны заявили, что готовы к выстраиванию чешско-российских отношений с нуля, но отметили, что должны посоветоваться о дальнейших действиях.