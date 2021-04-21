МВД: в городах России на несанкционированные акции вышли 14,4 тысячи человек

В РФ 14,4 тысячи человек приняли участие в незаконных акциях Фото: Иван МАКЕЕВ

МВД России опубликовало сводные данные о количестве участников несанкционированных акций в 29 городах РФ. По их информации, в митингах поучаствовали 14,4 тысячи граждан.

Первым по количеству людей на незаконной акции стала Москва — 6 тысяч человек. Второе место занял Санкт-Петербург — 4,5 тысячи граждан. В Новосибирске в несанкционированной акции приняла участие одна тысяча человек. Также в пятерку вошли Омск (900 человек) и Иркутск (500).

Примечательно, что в Великом Новгороде и Воркуте не зафиксировали ни одного участника мероприятий.

- В несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30, — сообщили в МВД kp.ru.

Ранее Генпрокуратура и МВД России призвали россиян не участвовать в незаконных мероприятиях. В ведомствах сообщили, что любая агрессия со стороны участников акций будет пресекаться. Также стоить помнить о действующих ограничительных мерах на фоне пандемии коронавируса.