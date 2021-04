Умер Монте Хеллман, продюсер "Бешеных псов"

Умер Монте Хеллман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Монте Хеллман - американский режиссер, сценарист, монтажер и продюсер. Он скончался на 92 году жизни.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь умершего - актрису и продюсера Мелиссу Хеллман, Монте умер 20 апреля.

Монте Хеллман снял вестерны "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), военную драму "В ад с черного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полет к ярости" (Flight to Fury, 1964). Примечательно, что во всех этих картинах был задействован актер Джек Николсон.

Однако больше всего Монте Хеллман запомнился зрителям как продюсер триллера "Бешеные псы" (1992).