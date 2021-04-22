В NASA заявили о первом получении кислорода на Марсе

Фото: NASA/JPL-Caltech

Исследователи Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые получили кислород из атмосферы Марса. Он был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщается на сайте космического ведомства.

- Это жизненно важный первый шаг в том, что касается переработки углекислого газа в кислород на Марсе, - приводятся словам замруководителя научного директората NASA Джима Рейтера.

По его мнению, возможность использования MOXIE приближает исследователей к "главной цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе".

Ученый отметил, что кислород не только потому что им дышат люди, а с точки зрения получения ракетного топлива.

Ранее сообщалось, что американский ровер Perseverance успешно приземлился на Марсе и уже даже успел передать первые снимки с поверхности Красной планеты. К слову, сама посадка аппарата прошла без инцидентов, ровер приступил к выполнению своей исследовательской деятельности на Марсе.

Позже стало известно о первой поездке планетохода по поверхности Марса. Продолжительность его движения по Красной планете составила 33 минуты. За полчаса шестиколесный аппарат смог преодолеть 6,5 метра.