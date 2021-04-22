Минэкономразвития прогнозирует увеличение реальных доходов россиян на 3% в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минэкономразвития России дало прогноз, согласно которому в 2021 году произойдет увеличение реальных доходов россиян на 3%, в 2022 году этот показатель составит 2,4%, а в 2023 году - 2,5%. Об этом сказано в обновленном прогнозе социально-экономического развития России.

Ведомство при этом снизило прогноз по росту реальных зарплат в 2021 году с 2,2% до 2%. В 2022 году, как и в сентябрьской версии прогноза, ожидается рост показателя на 2,3%, в 2023 году - на 2,5%.

По словам источника ТАСС в министерстве, восстановление реальных денежных доходов граждан РФ предполагается за счет прочих доходов, например, предпринимательской деятельности. Также отмечено, что падение реальных зарплат в 2020 году составило 3,5%.

"[Реальные доходы] должны восстановиться - плюс 3%, но если баланс посмотрим, падение было минус 3,5% (в 2020 году), и это значит, что в реальности они до конца не восстановятся", - указал источник.