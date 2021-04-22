Песков назвал истерикой ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой. В четверг, 22 апреля, пресс-секретарь российского лидера призвал дать дипломатам возможность сформулировать свои позиции.

- Наши дипломаты работают. Конечно, Кремль ко всей этой истерике относится крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции, - отметил Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне чешские власти заявили о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Такое решение власти Чехии приняли из-за якобы открывших обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого российское министерство иностранных дел выразило Чехии решительный протест и объявило 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

Вчера глава МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому, потребовав вернуть чешских дипломатов обратно на свои места в дипломатическом представительстве, а также заявил, что Чехия может выслать еще 60 российских дипломатов.