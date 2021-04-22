Россия не намерена открывать полеты в новые страны до конца майских праздников Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия не собирается возобновлять авиационное сообщение с новыми государствами как минимум до конца майских праздников. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили агентству ТАСС источники, близкие к российскому оперативному штаба по борьбе с пандемией коронавируса.

- В настоящее время и до конца майских выходных не планируется открытия полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение, - сообщил источник.

Другой собеседник агентства также подтвердил информацию об отсутствии планом по возобновлению полетов в новые страны до конца майских праздников.

Сейчас международные рейсы из России возобновлены в 26 стран, в числе которых Армения, Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Вьетнам, Венесуэла, Греция, Германия, Сингапур, Сербия, Эфиопия, Катар, Киргизия, Южная Корея, ОАЭ, Танзания, Швейцария, Шри-Ланка, Узбекистан, Финляндия, Япония, Мальдивы, Куба и Сейшелы.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, в ближайшее время планируется возобновить чартерные рейсы из РФ на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.