В России предложили автоматически назначать пенсии инвалидам

В России страховые и социальные пенсии по инвалидности предлагается назначать автоматически, без заявок самих граждан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России предложили в беззаявительном порядке назначать пенсию по инвалидности, а также все страховые пенсии в случае их увеличения. В ближайшее время Госдума уже рассмотрит этот законопроект во втором чтении, сообщает "Парламентская газета".

В документе сказано, что информация будет автоматически направлена в Пенсионный фонд России после внесения данных в федеральный реестр инвалидов. Данные будут рассматривать в течение пяти дней, а затем направлять извещение о назначении пенсии.

Также предлагается автоматически по предложению органов службы занятости назначать досрочный пенсии и социальные надбавки.

Проект закона обязывает ПФР сообщать россиянам каждый три года о предлагаемом размере пенсии после того, как им исполнится 45 лет. Ранее пенсионеры должны были подавать заявление о согласии на повышение пенсии, а теперь это будет происходить автоматически.

Ранее сайт KP.ru подробно рассказывал о том, как производится расчёт пенсии по инвалидности в 2021 году, и об условиях назначения пенсии по старости.