МИД РФ: Киев ведет дезинформационную кампанию против России

МИД РФ заявил, что Киев ведет дезинформационную кампанию против России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины ведут дезинформационную кампанию против России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

- Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же - создание образа врага в лице России, — заявила Захарова во время брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев, вводя санкции против россиян и российских компаний, исследует дно демократии. Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, подобные ограничения не соответствуют основополагающим принципам свободы слова и плюрализма мнений, а также идут вразрез с духом европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.