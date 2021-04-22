Компания не будет наказывать курьера, собиравшего упавшие пироги с дороги. Фото: кадр из видео

Компания «Яндекс» не станет наказывать курьера, который собирал с дороги упавшие пироги. Официальный представитель сервиса Елена Новикова заверила, что такой заказ никуда дальше не поедет, а клиенту просто вернут деньги.

Накануне в сети появилось видео, на котором доставщик собирает в коробку рассыпавшиеся по земле пироги. Судя по всему, курьер отвозил очередной заказ, но доставить еду до клиента у него так и не получилось.

Многие пользователи интернета заметили, что курьер складывает еду с дороги обратно в коробку слишком аккуратно, и заподозрили, что мужчина намерен сохранить товарный вид пирогов, чтобы все-таки доставить их до клиента. Однако в «Яндексе» заверили, что такая ситуация исключена.

- Пока что у нас нет подтверждения, что человек на видео — партнёр сервиса. Однако в таких случаях курьер оперативно связывается со службой поддержки, рассказывает о случившемся, а такой заказ никуда дальше не поедет. Клиенту просто компенсируют его стоимость, - рассказала Елена Новикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что никаких санкций для доставщика за этот неприятный инцидент не предполагается, поскольку «на дороге случается всякое».