Врач-терапевт посоветовала, как пережить магнитную бурю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильную магнитную бурю обещают жителям Земли. Ее первое воздействие люди ощутят на себе уже 22 апреля, возможны сбои в работе электрических приборов, мобильных устройств, возникновение проблем со здоровьем.

Врача-терапевта высшей категории Татьяны Романенко отметила, что хуже всего магнитные бури переживают люди с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или нарушениями нервной системы.

- В периоды воздействия бурь они могут жаловаться на ухудшение самочувствия, перепады давления, у кого-то возникает слабость, повышенная утомляемость, - рассказывает врач Пятому каналу.

Стоит попытаться минимизировать негативное влияние на организм. Для этого стоит сократить физические нагрузки. Постараться исключить стрессовые ситуации, лучше пораньше лечь спать и отказаться от сверхурочной работы.

Большую роль сыграет питание. Не стоит злоупотреблять острую, соленую, копченую пищу и тонизирующие напитки.

- Помните, что нервная система очень чувствительна к таким воздействиям. Если у близкого человека резко меняется настроение, он становится более раздражительным, не спешите обижаться, - заключила врач.