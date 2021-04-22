Брата Дани Милохина выгнали из тиктокерского дома из-за проблем с наркотиками

Блогера Илью Милохина выгнали из тиктокерского дома из-за проблем с наркотиками. Фото: instagram.com/_ilya_milokhin_

Основательница тиктокерского дома PopStarHouse Мария Погребняк рассказала, что Илья Милохин, брат Дани Милохина, отстранен от проекта.

Сообщается, что тиктокер часто конфликтовал с другими участниками и пропускал съемки без предупреждения. Недавно он не принял участие в концерте группы "Не говори маме", участником которой является.

Также одной из причин ухода Милохина стало употребление наркотиков. Погребняк сообщила, что отправила его в реабилитационную клинику.

- Я и наш дом против наркотиков, но, как многодетная мама, я не смогла бросить Илью. И отправила его в больницу, — рассказала она.

Ранее произошел скандал с тиктокершей Валей Карнавал и популярной певицей Ларисой Долиной. Артистка пришла в бешенство, услышав, как поет 19-летняя блогерша. Валя попыталась оправдаться, что у нее нет музыкального образования, но зато есть около 14 миллионов подписчиков в TikTok. В ответ Долина осадила собеседницу. По словам артистки, к таланту это не имеет отношения.