Русский "организатор" голой фотосессии в Дубае вернулся в Москву и первым делом признался в любви жене

Русский "организатор" голой фотосессии в Дубае вернулся в Москву и признался в любви жене. Фото: instagram.com/alexkontsov

Российский IT-бизнесмен Алексей Концов, задержанный после скандальной фотосессии в Дубае с голыми девушками, вернулся в Москву.

В российском генконсульстве в ОАЭ сообщили, что обвинения в организации съемок с Концова сняты, его депортировали на родину.

В аэропорту предприниматель пообщался с журналистами. Life сообщает, что Концов признался в любви своей жене и рассказал, что после прилета направится в русскую баню.

- Россия – лучшая страна в мире, — заявил бизнесмен журналистам.

Напомним, в начале апреля в Дубае за эротическую фотосессию задержали 40 человек. Фото со съемки попало в Сеть и заинтересовало местную полицию, которую возмутило непристойное поведение девушек. Позже в генконсульстве РФ в Дубае сообщили, что среди девушек, участвовавших в фотосессии, россиянок не было. Дипломаты уточнили, что среди задержанных есть один россиянин. Он присутствовал во время откровенной фотосъемки.